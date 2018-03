Augusto de Campos, o caçula dos concretos, pioneiro nas investigações do uso da computação na poesia, completa hoje 80 anos. Já comentei por aqui o quanto sou fã da poesia concreta, esse patinho feio incompreendido das formas poéticas (ou cisne do design, como preferirem), e no ano passado escrevi (no Sabático, texto reproduzido aqui) sobre o enorme universo de cyberpoesia, cujos caminhos foram abertos e continuam a ser explorados por ele.

Senti falta de homenagens à altura da efeméride, mas a mais bacana está justamente em território no qual ele se sente em casa: a internet. A revista virtual Errática começou a colocar no ar hoje uma série multimídia sobre ele, com participação de vários artistas. Já entrou no ar o ensaio inédito Poetas Bizarros na Web, enviado especialmente por Augusto de Campos. Escrevi sobre o especial no Caderno 2 de hoje.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Update: coisa mais linda a música do Arnaldo pro Augusto, linkada abaixo.

.

.

Artistas fazem homenagem a Augusto, 80

Arnaldo Antunes compôs uma música, Adriana Calcanhotto sonorizou um poema, Caetano Veloso preparou um depoimento, Fernando Laszlo enviou a foto acima, feita no fim do ano passado. No total, 18 artistas participam do tributo multimídia preparado pela revista Errática para celebrar os 80 anos que o poeta Augusto de Campos completa hoje.

O “dossiê”, cujo conteúdo será disponibilizado na internet a partir de hoje, conta também com a participação do homeageado. Augusto enviou ao editor André Vallias o ensaio inédito Poetas Bizarros na Web, a respeito dos maneiristas italianos Luigi Groto (1541-1581) e Ludovico Lepóreo (1588- c.1655). São oito laudas, digitadas em sua maior parte em fonte amarela, com ilustrações e traduções. Embora tenha discorrido sobre esses artistas em 1978, no livro Verso Reverso Contraverso, Augusto destaca no texto que “só recentemente, e graças a internet”, pôde “conhecer completamente” suas obras.

Fã de primeira hora das possibilidades da computação e da web, o poeta hoje tem a rede como principal canal de expressão. Foi na própria Errática que publicou, em 2010, a versão animada de seu poema mais recente, tvgrama 4 – erratum, cujos versos dizem que “a poesia resiste” e que “tudo existe para acabar no YouTube”.

No próximo semestre, o poeta deve ser homenageado ainda na Balada Literária, na qual participou no ano passado de um bate-papo seguido de apresentação literomusical com o filho, Cid Campos. “Ele é avesso a badalações, só aceita convites para aquilo que gosta de fazer, que é performar”, diz Vallias.

Discreto, o caçula dos concretos dá poucas entrevistas, e, quando o faz, prefere que seja por e-mail. É fiel ao restrito círculo de amigos, que retribui à altura. O cineasta Carlos Adriano, por exemplo, abriu uma exceção para celebrar o colega na Errática: enviou fragmentos de seis filmes, do total de 11 de sua carreira, que atestam a influência de Augusto sobre sua obra. “Só mesmo algo por Augusto para subjugar minha renitente recusa em dispor meus filmes na internet”, escreve no site.