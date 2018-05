As livrarias preferidas dos leitores

O Guardian fez um especial bem bacana uns dias atrás para celebrar a Semana dos Livreiros Independentes (nem sabia que isso existia), com imagens de lojas de todo o mundo a partir de fotos enviadas por leitores, que escolheram as suas favoritas.

Vamos tentar fazer algo assim por aqui? Quem tiver alguma foto bacana de livraria nacional manda para o raquel.cozer@grupoestado.com.br ?

Daí faço um post só com imagens de lojas pequenas brazucas. E sebos. E megastores também, vai. Ainda não decidi, mas edito conforme (e se) chegarem as fotos. Publico as fotografias com crédito do autor e a história dele com a livraria.

Que eu já postei tanta galeria aqui de fotos gringas (tipo essas, de bares-bibliotecas, e essa seleção do Lonely Planet), mas nunca tentei reunir nada das nacionais.

(Essa galeria do Guardian chegou pelo Twitter da L&PM.)