Ainda sobre a Amazon no Brasil

O peruano Pedro Huerta, executivo da Amazon na América Latina, acaba de sair de reunião na sede da Câmara Brasileira do Livro, em São Paulo, conforme antecipado pela coluna Babel. Tinha apurado que seria uma apresentação para editoras na CBL, mas, segundo a presidente da instituição, Karine Pansa, hoje a reunião foi com a diretoria da Câmara. Além desse encontro, por esses dias, Huerta vem entrando em contato com algumas editoras.

Karine disse que foi um encontro de “política de boa vizinhança”, no qual o executivo apresentou números e falou sobre os planos da empresa no Brasil. E do qual ela saiu otimista. Como publicado na Babel, a prioridade por ora é tentar fechar contratos com as editoras para distribuição de conteúdo em português nos Estados Unidos, e não instalar uma Amazon.br.