A seguir cenas dos próximos capítulos

Em setembro, dei uma nota na Babel sobre duas experiências literárias que estavam previstas para acontecer na internet, o romance colaborativo norte-americano The Novel: Live!, que rolou em outubro, e o espanhol To Be Continued.

Acabei de ver que este último começou faz pouco tempo, no fim do mês passado, com um capítulo do Santiago Roncagliolo, peruano que teve publicado por aqui o bom romance policial Abril Vermelho.

Os capítulos seguintes estão sendo escritos por leitores e selecionados por votação e por um editor – tirando o capítulo 5, escrito pelo espanhol Fernández Mallo, e o 10, que será feito por outro autor profissional. No total, serão 15.

O site acabou de abrir inscrições para leitores enviarem opções de capítulo 6.

Não é de hoje que romances colaborativos na internet chamam a atenção. Quando este blog era só um bebê, em janeiro do ano passado, fiz um post sobre a Penguin e comentei lá a bizarrice que foi a tentativa da editora de lançar um wikiromance realizado a um milhão de mãos. Deu tudo errado, é claro.