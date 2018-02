A coluna da semana

[publicada no Sabático de 2/10]

BABEL

POESIA

Harold Bloom investiga morte em versos finais de poetas

Previsto para sair em língua inglesa no dia 12 (e disponível para encomenda pela Livraria Cultura), Till I End My Song é resultado de extensa pesquisa de Harold Bloom acerca dos poemas finais de nomes como T. S. Eliot, Alexander Pope, Walt Whitman e Emily Dickinson. O crítico literário americano, que completou 80 anos em julho, considerou três tipos de “últimos poemas”: os derradeiros de fato escritos pelos poetas; versos que pretendiam “marcar um fim”, embora não tenham sido os finais; e aqueles que podiam ser lidos como “conclusão imaginária para uma carreira poética”. Sobre a antologia, com recorrentes meditações acerca de arte, sentido da vida e morte, Bloom afirmou: “Nós nos voltamos aos “últimos poemas” em qualquer idade porque tanto desejamos quanto tememos o fim. (…) Esperamos aprender com os poetas não como morrer, mas sim como sobreviver apesar da incerteza.”

CULT

Aposta escandinava

Erlend Loe, norueguês que virou best-seller cult na Europa com Naïve. Super (1996), é uma aposta da Tinta Negra para 2011. O livro, sobre um jovem que não vê sentido na vida, saiu em 20 países e é comparado a O Apanhador no Campo de Centeio. Além dele, serão vertidos direto do norueguês Stille dager i Mixing Part (2009) e Doppler (2004).

FESTIVAL

Africanos em Ouro Preto

Os moçambicanos Mia Couto e Paulina Chiziane e os angolanos Luandino Vieira, Pepetela e Ondjaki estarão no Fórum das Letras de Ouro Preto, que ocorre de 10 a 15/11. Os convidados serão anunciados hoje em evento de pré-lançamento na Casa das Rosas, que começa às 10h30 com debate entre Paulo Markun e Humberto Werneck sobre limites entre ficção e história.

DICIONÁRIO

Clássico alemão

A WMF Martins Fontes prepara para 2011 o lançamento do Deutsches Wörterbuch, um dos principais dicionários da Alemanha, publicados desde os anos 60 pelo linguista Gerhard Wahrig (1923-78). Depois, a filha de Wahrig, Renate Wahrig-Burfeind, vem ao País falar sobre os trabalhos da tradicional marca de dicionários. A edição da WMF será semibilíngue, com tradução da palavra para o português após definição em alemão.

ARTE

Coleção reunida

A DCL fechou acordo com a jornalista Kátia Canton para lançar caixa comemorativa com os 11 títulos da coleção Arte Conta História – dos quais só o último, Lewis Carroll na Era Vitoriana, está em catálogo. Iniciada em 1995, a série de contos de fadas contextualizados culturalmente por Canton reuniu ilustrações de nomes como Leda Catunda, Adriana Peliano (imagem) e Guto Lacaz.

MÚSICA

Elvis e a vingança do Sul

Elvis Presley ou la Revanche du Sud (2004), do produtor musical francês Sebastian Danchin, sai pela Agir em novembro. Autor da obra de referência Encyclopédie du Rhythm & Blues et de la Soul (2002) e de biografias de Aretha Franklin e B.B. King, Danchin mostra como, ao mesmo tempo, Elvis abriu portas para a revolução sexual e revelou ao mundo o conservadorismo do Sul dos EUA.

EFEMÉRIDE

Militância revista

Joaquim Câmara Ferreira, o comandante Toledo, sucessor de Marighella na Ação Libertadora Nacional, terá história revista em O Revolucionário da Convicção (UFRJ), de Luiz Henrique de Castro Silva. A obra sai por ocasião dos 40 anos de sua morte pelas forças de repressão da ditadura. Eventos de lançamento incluem visita ao túmulo, dia 22, no cemitério da Consolação.

FRANKFURT

Beleza literária

Fãs da Feira de Frankfurt criaram no Facebook concurso para eleger a Miss e o Mister Bookfair 2010. Candidatos devem enviar fotos e texto de apresentação até segunda. Mais informações (em alemão) em www. facebook.com/missundmisterbookfair.