A coluna da semana

BABEL

País terá plataforma online para catálogos de editoras

Em até um ano deve entrar no ar na a versão brasileira da plataforma espanhola Dilve (Distribuidor de Información del Libro Español en Venta), banco de dados online para gestão e distribuição de informação bibliográfica e comercial do livro. O projeto teve início no último semestre, quando a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e a Associação Nacional do Livro (ANL) firmaram acordo preliminar com a Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). O programa, gratuito para associados das entidades, permitirá que editoras pequenas, médias e grandes cadastrem seus catálogos, com dados como ISBN, capa, sinopse e trechos. “Será interessante em especial para pequenos e médios livreiros, já que grandes livrarias têm ferramentas próprias, mas também terá utilidade como um grande canal de informações sobre os títulos disponíveis para venda no País”, diz Vitor Tavares, presidente da ANL. Sem nome definido, a plataforma terá convênio ainda com a Fundação Biblioteca Nacional, responsável pelo cadastro de ISBN.

MÚSICA – 1

Dr. Ozzy responde

Seus problemas acabaram: na semana que vem, a Benvirá começará a pedir no Twitter sugestões de questões para Ozzy Osbourne responder no livro que lança este ano, Pergunte ao Dr. Ozzy. A obra é baseada na coluna de saúde Ask Dr. Ozzy, do Sunday Times, na qual, “após décadas usando e abusando de seu corpo”, o músico doutrina leitores a partir de seus próprios erros. Algumas perguntas entrarão na edição internacional, escrita com Chris Ayres.

Do ano passado, a biografia Eu Sou Ozzy vendeu mais de 30 mil cópias pela Benvirá.

MÚSICA – 2

Referências do rock

O selo Rough Guides, conhecido pelos guias de viagem, chegará ao Brasil numa série de livros de referência sobre rock. Sem data definida, os títulos sairão pela Aleph e pela DK (subsidiária da Penguin), com biografias, discografia e curiosidades. Abrem a série Led Zeppelin, Bob Dylan (ambos pelo ex-editor da Times Nigel Williamson) e Pink Floyd (por Toby Manning, do Guardian).

NA PELE

Para sempre sua

Ao descobrir que leitores vinham tatuando imagens baseadas em poemas de um autor da casa, a independente Black Ocean criou uma promoção: quem fizer o mesmo ganhará títulos da editora pelo resto da vida. Depois disso, o autor homenageado nas tais tatuagens, Zachary Schomburg, decidiu levar a ideia para sua própria editora, Octopus Books. Será que a moda pega?

DAS ANTIGAS

Novas aventuras da velha Carrie

Espécie de Sex & The City retrô, The Group, de Mary McCarthy, sairá pela Record em 2012. A obra de 1963 satiriza a alta sociedade da Nova Inglaterra, seguindo mulheres envolvidas com questões ainda atuais: uma é viciada em sexo, outra se submete ao egocentrismo do marido, outra vive de escrever sobre livros e por aí vai. Candace Bushnell, autora de Sex & The City, faz a introdução.

QUADRINHOS

Crônicas visuais

Sai em março o novo trabalho de Marcello Quintanilha, vencedor do HQMix 2009 de melhor desenhista nacional por Sábado dos Meus Amores. Em Almas Públicas, o niteroiense volta às crônicas visuais, mesclando o trágico e o cômico nas rotinas de personagens e aproximando-os do Rio antigo.

FESTIVAL

Versão jovem da Jornada

A programação da 14.ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, a ser divulgada semana que vem, terá pela primeira vez encontros para jovens de 15 a 25 anos, de cursos tecnológicos e universitários. A Jornight será coordenada pelo historiador e roteirista João Alegria, sempre das 19h30 às 21h30. A Jornada ocorre de 23 a 25/8.

VÍDEO

Hatoum por Hatoum

Milton Hatoum é o segundo convidado da série mensal Leituras Sabáticas. Ele lê texto próprio em vídeo no estadao.com.br/e/s2.