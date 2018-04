A coluna da semana

[publicada no Sabático de 8/1]

BABEL

Anne Frank revisitada em HQ, fotobiografia e projeto educativo

A Record adquiriu, em leilão disputado, três títulos relacionados a Anne Frank (1929- 1945) e que farão parte de projeto educativo a ser iniciado em 2012. A autora do famoso Diário de Anne Frank reaparecerá primeiro na graphic novel The Anne Frank House Authorized Graphic Biography, de Sid Jacobson e Ernie Colón, que conta desde a história dos pais da menina até a publicação do diário, dois anos após a 2.ª Guerra. Depois saem Her Life in Words and Pictures, fotobiografia com imagens inéditas dela e da família e trechos do diário (e que fica mais sombria à medida que evolui, incluindo registros em preto e branco, pós-guerra, do esconderijo dos Frank) e Her Life, versão condensada da biografia. O projeto educativo será discutido mês que vem, com presença de representante da Anne Frank House no Brasil, e envolverá a disponibilização na internet de material para professores usarem o livro em sala de aula, discutindo temas como guerra e preconceito.

ESTREIA

Uma ficção de Cronenberg

Consumido, romance de estreia de David Cronenberg, deve sair em novembro pela Alfaguara, pouco depois do lançamento em inglês. O diretor diz ter se inspirado no estilo de J.G. Ballard (1930-2009), cujo romance Crash ele levou o cinema em 1996.

Mas é possível reconhecer também o estranho universo de Cronenberg na narrativa, sobre um casal de jornalistas: ela investiga o assassinato de uma mulher pelo marido (que talvez tenha se alimentado dela depois), e ele escreve sobre o criador de um estranho tratamento contra o câncer.

CINEMA

De outras premiações

No fim de fevereiro, na esteira da cerimônia de entrega do Oscar (dia 27), a L&PM lança Cenas de Uma Revolução, em que o repórter britânico Mark Harris conta a história de cinco filmes agraciados em 1967, ano especialmente difícil para a Academia fazer suas escolhas: Bonnie e Clyde, A Primeira Noite de Um Homem, No Calor da Noite (vencedor de melhor filme; foto), Adivinhe Quem Vem para Jantar e Dr. Doolittle.

REEDIÇÃO

Lezama Lima de volta

Após passar o ano de seu centenário fora de catálogo no Brasil, José Lezama Lima (1910- 1976) voltará a ser encontrado. A Estação Liberdade até tentou lançar a tempo da efeméride, mas ficou para maio nova edição da obra-prima do cubano, Paradiso. Josely Vianna Baptista já enviou a versão revista da tradução feita nos anos 80 para a Brasiliense.

IMPRESSÃO

Esqueceram de mim?

Depois da estreia com o caprichado Ninguém Muda Ninguém, com 600 capas pintadas a mão por André Dahmer, a casa Flaneur conheceu as agruras do mundo editorial. O livro Escritores Escritos, com textos de 22 autores nacionais, saiu com 21 nomes visíveis na capa. Um olhar bem esforçado localizará, apagado, o nome de Manoela Sawitzki. Erro da gráfica, segundo a editora, que manterá a edição atual à venda e rodará outra.

ROMANCE

Fim da travessia

Já tem previsão de data A Travessia de Suez, de Reinaldo Moraes, sobre um homem que descobre ter sido a encarnação de Deus. A Objetiva pretende lançá-lo em novembro.