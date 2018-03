Seu gato não pode viver sem

Você gosta de gatos? Então vai vendo essa estante.

Uma estante com escada para o gato! E ainda um cestinho para ele se alojar lá em cima. E, pra completar, sem verniz, pro pobre do bicho não correr o risco de escorregar.

É tão perfeito que nunca daria certo com a gata Whatever, porque ela não se importa com nada que seja dela por direito.

A Cat Library foi criada pelo belga Corentin Dombrecht a estava em exposição até sábado passado na Feira de Móveis de Estocolmo. Abaixo, um vídeo imperdível para alguém que ainda esteja em dúvida quanto à relevância de ter essa estante em casa (sorry, não faço ideia de onde se pode comprá-la).