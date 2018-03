Semana passada o Rodolfo Viana postou no Substantivo Masculino (“O blog de literatura da VIP, porque nem só de orgias, bebedeiras e jogatinas vive um homem.” Sei.) sobre a versão de O Grande Gatsby em videogame. Joguei e achei divertido, ao menos no meio minuto que durou a aventura antes de eu morrer.

Daí que soube hoje dessa nova investida dos games no universo literário, o jogo Esperando Godot.

Um emocionante jogo sobre dois homens esperando um terceiro homem que nunca chega.

Atente para o vídeo.

Não é incrível? Baixe aqui o seu jogo e espere Godot você também.

Update tipo dois segundos depois: assim que dei send neste post, por coincidência recebi um email da Mariana Delfini com um link pro blog dela, o Galharufa, que, por sua vez, tinha alguns posts pra baixo um link pro mesmo game… no blog do Prosa e Verso! E de uma semana atrás! Shame on me, que manterei o post mesmo assim, com o argumento de que inclui o link para baixar o jogo. =P