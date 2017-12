A biblioteca de Raquel no Facebook

Disse o Antonio Prata em sua coluna de hoje no Cotidiano que “ou a gente acaba com as mídias sociais, ou as mídias sociais acabam com a gente” (se ele puser o link no blog eu incluo aqui, por enquanto está fechado a assinantes da Folha). Não tenho nenhum plano de acabar com as mídias